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Депутаты рады устроили потасовку после слов о русском языке

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Обсуждение языкового закона на Украине вызвало в субботу, 16 января, стычку депутатов Верховной рады в эфире украинского телеканала «Наш».

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Народный депутат VI созыва Кирилл Куликов в эфире подверг критики методы властей для популяризации и развития украинского языка в стране, а также заявил о нецелесообразности попыток изолироваться от русского языка.

«Это просто развитие, никуда не деться. Цивилизационно аудитория русского языка гораздо больше… Сохранность украинского языка нужна, этим должно заниматься государство», — сказал он, сравнив поддержку украинского языка в настоящее время со «слоном в лавке».

В ответ Юрий Камельчук, член фракции «Слуга народа» призвал «не сравнивать Украину с лавкой» и дальше дискуссия скатилась к взаимным оскорблениям, в частности, Камельчук назвал своего оппонента «хамлом и быдлом». Также во время спора он встал и направился к креслу, где сидел Куликов, успокоить его удалось только ведущим передачи.

«Есть просто требования рынка. Это не значит, что язык плохой или хороший. Тот, кто хочет войти на рынок, будет пользоваться наиболее распространенным языком. На сегодняшний день это китайский, арабский, английский и русский», — заключил Куликов.

В субботу на территории Украины вступило в силу требование статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В мае его подписал экс-президент страны Петр Порошенко. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. гривен ($184) до 6,8 тыс. гривен ($245).

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