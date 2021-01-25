Парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия делегации России

Парламентарии Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) 25 января не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии. Дальнейшее обсуждение судьбы делегации продолжится на неделе.

В ходе открытия зимней сессии ассамблеи глава украинской делегации Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия делегации России по существу. После ее слов парламентарии провели голосование, в итоге 38 делегатов поддержали идею украинского представителя.

Вопрос о полномочиях по правилам ПАСЕ направят в профильный комитет организации для подготовки доклада, который обсудят в ходе зимней сессии ассамблеи.

Как отметил вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой, Украина каждый год оспаривает полномочия российской делегации и уже не удивляет своими действиями.

Накануне российская делегация в ходе заседания бюро ПАСЕ добилась снятия с повестки ассамблеи вопроса о соблюдении прав человека в Крыму. Зимняя сессия организации запланирована на 25–28 января и должна пройти в смешанном формате.

Ассамблея ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме в январе 2020 года. В июне 2019-го Парламентская ассамблея СЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что ПАСЕ впала в «состояние клинической смерти», превратившись в инструмент для заигрываний с Россией.

В январе 2020 года Верховная рада одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее, полномочия делегации утвердили позже в том же месяце.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, от власти был отстранен президент страны Виктор Янукович. В Крыму отказались признавать новую власть в Киеве. В результате было решено провести референдум. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «временно оккупированной территорией».