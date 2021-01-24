В Госдуме заявили о снятии с обсуждения в ПАСЕ вопроса о Крыме

Российская делегация в ходе заседания бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) добилась снятия с повестки ассамблеи вопроса о соблюдении прав человека в Крыму. Об этом написал на своей странице в Facebook глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в воскресенье, 24 января.

«В ходе заседания бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация», — отметил Толстой.

По его словам, инициированные украинской стороной дебаты, касающиеся судьбы блогера Алексея Навального, пройдут в формате обсуждения, по их итогам не будет принято никакой резолюции.

Парламентарий добавил, что украинские коллеги «остаются верны своему главному принципу: права человека — ничто, русофобия — всё».

«Складывается впечатление, будто других проблем для обсуждения на крупнейшей международной площадке вообще нет. Им вторят Прибалтика с Польшей», — заключил он.

Зимняя сессия ПАСЕ запланирована на 25–28 января и должна пройти в смешанном формате.

20 января Совет Федерации в ходе пленарного заседания принял заявление с призывом к международным правозащитным организациям в связи с продолжающимся ущемлением прав русскоязычных граждан Украины. Российская сторона попросила повлиять на украинские власти для урегулирования этого вопроса.

Позже в тот же день бывший президент Украины Петр Порошенко предложил лишить Россию права голоса в ПАСЕ.

Ассамблея ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме в январе 2020 года. В июне 2019-го Парламентская ассамблея СЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что ПАСЕ впала в «состояние клинической смерти», превратившись в инструмент для «заигрываний» с Россией.

В январе 2020 года Верховная рада одобрила возвращение делегации страны к работе в ассамблее, полномочия делегации утвердили позже в том же месяце.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, от власти был отстранен президент страны Виктор Янукович. В Крыму отказались признавать новую власть в Киеве. В результате было решено провести референдум. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «временно оккупированной территорией».

Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в марте 2014 года, заявив о якобы большом количестве нарушений прав человека и преступлений в Крыму, в которых обвинила Россию. В мае 2018-го палата суда, ответственная за межгосударственные дела, отказалась от своей юрисдикции в пользу Большой палаты.

14 января 2021 года ЕСПЧ счел недоказанными некоторые обвинения Киева против России по жалобе, связанной с Крымом. В то же время суд подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого дадут правовую оценку претензиям украинской стороны по обстоятельствам, связанным с событиями на полуострове 2014–2015 годов. Дальнейший график разбирательства по делу ЕСПЧ сформирует и доведет до участников процесса в установленном порядке.