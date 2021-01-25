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Пушков оценил вероятность оспаривания полномочий России в ПАСЕ

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С учетом того, что год назад ведущие европейские страны предложили России вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), оспаривание полномочий делегации РФ не слишком вероятно. Об этом в понедельник, 25 января, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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«Для того чтобы отвергнуть полномочия нашей делегации, антироссийской коалиции надо склонить на свою сторону большинство в ПАСЕ. С учетом того, что всего год назад ведущие страны ЕС пригласили Россию вернуться в ПАСЕ безо всяких санкций и ограничений, такой исход не слишком вероятен», ― написал он в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что в этот раз украинско-прибалтийская коалиция, которой не хватило сил оспорить полномочия России в 2020 году, надеется воспользоваться обострением отношений между Берлином и Москвой, а также призывами в ЕС к новым санкциям против РФ.

Ранее в этот день глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить права делегации РФ. По ее мнению, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например, в Крыму, пишет «Газета.ру».

Идею Мезенцевой, по результатам голосования, поддержали 38 участников заседания из пяти различных национальных делегаций.

При этом сенатор из Нидерландов, глава группы «Объединенные европейские левые» Тини Кокс заявил, что попытка украинской делегации оспорить полномочия российских коллег в ПАСЕ была неуместной с учетом готовящихся докладов комитетов по ситуации в РФ.

Накануне российская делегация в ходе заседания бюро ПАСЕ добилась снятия с повестки ассамблеи вопроса о соблюдении прав человека в Крыму. Зимняя сессия организации запланирована на 25–28 января и должна пройти в смешанном формате.

Ассамблея ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме в январе 2020 года. В июне 2019-го Парламентская ассамблея СЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. Вернулся Киев в организацию только в январе 2020 года.

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