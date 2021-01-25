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Сенатор из Нидерландов счел неуместным оспаривание полномочий РФ в ПАСЕ

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Попытка украинской делегации оспорить полномочия российских коллег в Парламентской ассамблее Совета Европы была неуместной с учетом готовящихся докладов комитетов по ситуации в России. Об этом 25 января заявил сенатор из Нидерландов, глава группы «Объединенных европейских левых» Тини Кокс.

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«Содокладчики г-жа Риа Оомен-Руйтен и Аксель Шефер усердно работают и теперь ждут, чтобы посетить Россию, как только ситуация с коронавирусом позволит им это сделать», — поделился он мнением с ТАСС. После получения отчета можно будет понять обстановку в России, подчеркнул парламентарий.

Оспаривание полномочий других делегаций — право всех членов ассамблеи, напомнил он. Как отметил Кокс, в ходе зимней сессии пройдет голосование об изменении регламента, который позволит запустить трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы.

Ранее в понедельник оспорить права российской делегации предложила глава делегации Украины Мария Мезенцева. Как пишет «Газета.ру», по мнению украинского политика, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например в Крыму.

Идею Мезенцевой поддержали 38 участников заседания из пяти различных национальных делегаций. Дальнейшее обсуждение судьбы делегации продолжится на неделе.

Ассамблея ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме в январе 2020 года. В июне 2019-го Парламентская ассамблея СЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. Вернулся Киев в организацию только в январе 2020 года.

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