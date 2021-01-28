Толстой заявил об уходе России из ПАСЕ в случае ограничения полномочий страны

Глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что делегация покинет площадку, если полномочия ее членов будут ограничены. Об этом он заявил 28 января в ходе обсуждения вопроса о продлении полномочий российских парламентариев.

Толстой отметил, что зал Совета Европы единственная площадка, где сейчас возможен равный и уважительный диалог между странами Европы. В случае ухода России из ПАСЕ могут возникнуть проблемы, отметил глава делегации РФ.

«Если мы уйдем, то у целого ряда делегаций возникнут проблемы с тем, кого обвинять. Станет гораздо меньше интересных дискуссий в этом зале. Даже не знаю, чем они займутся», — рассказал Толстой.

Также глава делегации РФ в ПАСЕ отметил, что считает абсолютно недопустимым, чтобы в зале Совета Европы звучали «оскорбления страны, оскорбления одной из делегаций ассамблеи и оскорбления президента России Владимира Путина».

25 января глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить права делегации РФ. По ее мнению, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например в Крыму. Идею Мезенцевой, по результатам голосования, поддержали 38 участников заседания из пяти различных национальных делегаций.

На следующий день Толстой сообщил, что мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия парламентариев из РФ. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против прекращения полномочий российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.