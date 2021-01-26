Глава МИД ФРГ выступил против прекращения работы российской делегации в ПАСЕ

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил против прекращения полномочий российской делегации на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом он заявил во вторник, 26 января, выступая по видеосвязи на пленуме ПАСЕ.

«Я говорю это вполне осознанно с оглядкой на дебаты о сегодняшнем участии некоторых российских парламентариев. Совет Европы всегда выступает за обмен мнениями, несмотря на идеологические границы, это значит также открыто высказывать критику и терпеть ее. Но сжигание мостов, с моей точки зрения, самая плохая опция», — цитирует его ТАСС.

По словам главы МИД ФРГ, только открытый диалог поможет сохранить «Европу мира, сотрудничества и прав человека».

«Разумеется, между нами всегда будут различия во мнениях. Но вы как парламентарии, мы все как демократы обязаны решать эти разногласия друг с другом — на основе уважения, с готовностью к компромиссам и гуманно», — добавил Маас.

Ранее в этот же день глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия парламентариев из РФ.

Накануне глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить права делегации РФ. По ее мнению, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например, в Крыму. Идею Мезенцевой, по результатам голосования, поддержали 38 участников заседания из пяти различных национальных делегаций.

Толстой назвал попытку украинской делегации оспорить полномочия российской стороны предсказуемой и заверил, что инициатива Киева никак не отразится на текущей работе.

Россия лишилась права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за присоединения Крыма в 2014 году. Тогда Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в Совет Европы.

Ассамблея ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме в январе 2020 года. В июне 2019-го Парламентская ассамблея СЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. Вернулся Киев в организацию только в январе 2020 года.