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Делегация России в ПАСЕ попросила оценить хамство украинского депутата

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Российская делегация обратилась к председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с жалобой на поведение украинского депутата Алексея Гончаренко в связи с его неоднократными хамскими высказываниями на заседаниях ассамблеи. Об этом сообщил в четверг, 28 января, глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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«По Гончаренко: мы обратились с заявлением к председателю ПАСЕ, протокол выступления этого украинского деятеля будет передан в Комиссию по регламенту, иммунитетам и институциональным вопросам», — сказал Толстой журналистам.

Он отметил, что российская делегация ждет конкретных решений по данному вопросу, так как Гончаренко в очередной раз «скатился до абсолютно хамских высказываний и оскорблений» — как в адрес членов делегации, президента, так и страны в целом.

«Если бы кто-то из депутатов Госдумы позволил себе такое, он бы уже был вызван на ковер в комиссию по депутатской этике», — отметил вице-спикер.

Ранее в этот же день ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии ассамблеи. В ходе заседания голландский сенатор Тини Кокс обратился к Гончаренко, отчитав его за использование оскорблений в адрес не только российских парламентариев, но и всей ассамблеи.

Накануне Толстой призвал оградить его и российских парламентариев от хамства украинских коллег. Речь шла именно о заявлении члена украинской делегации Гончаренко во время обсуждения 27 января ситуации вокруг якобы отравления российского блогера Алексея Навального.

25 января глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить права делегации РФ. По ее мнению, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например, в Крыму. Идею Мезенцевой, по результатам голосования, поддержали 38 участников заседания из пяти различных национальных делегаций.

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