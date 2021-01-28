Вильфанд спрогнозировал «неоднородную» погоду в феврале

Февраль принесет россиянам «неоднородную» погоду, сильные морозы будут чередоваться с оттепелями. Об этом в четверг, 28 января, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН.

«Заметные понижения температуры, до –15 градусов и даже ниже, и периоды оттепели», — сказал он.

Прогноз среднемесячной температуры и осадков Гидрометцентр выпустит 31 января. По словам Вильфанда, начало последнего зимнего месяца будет соответствовать климатической норме.

«Начнется февраль с прохладной погоды, соответствующей норме. Температура будет от –10 до –14 градусов ночью, и дневные температуры будут от –7 до –10 градусов. То есть нормальная зимняя погода», — добавил он.

25 января заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев предположил, что 30-градусные морозы еще могут вернуться в столичный регион в феврале. Сильные морозы наблюдались в европейской части РФ в середине января.