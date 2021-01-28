Минэнерго, нефтяники и ФАС определили меры по стабилизации цен на бензин

Российские нефтяные компании увеличат выпуск и запасы бензина на НПЗ, что позволит стабилизировать рост розничных цен на топливо в пределах инфляции. Об этом сообщил в четверг, 28 января, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский по итогам совещания в правительстве.

«Мы разработали и согласовали ряд мер, направленных на исключение возможности изменения цен выше инфляции. Среди таких мер — увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже», — сказал он.

Шаскольский отметил, что предпосылок для роста цен для конечных потребителей выше инфляции в ФАС не видят.

По словам замглавы Минэнерго Павла Сорокина, приказ о повышении нормативов продажи бензина на бирже на 11% будет принят в феврале. Общие объемы запасов нефтепродуктов будут увеличены до 1,6–1,7 млн т. Также в качестве мер поддержки будут увеличены с 10 до 11% нормативы реализации на бирже и объемы поставок топлива на Дальний Восток.

Ранее в этот же день Сорокин подчеркнул, что демпферный механизм отвечает задачам, для которых создавался, и на сегодня не планируются его корректировки.

Вице-премьер России Александр Новак 11 января заверил, что темпы роста розничных цен на нефтепродукты в 2021 году сохранятся в пределах инфляции.

Вместе с тем в тот же день, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в разговоре с «Известиями» предположил, что бензин в России в 2021 году подорожает в пределах 3–4%. Он указал, что рост стоимости топлива связан с ростом нефтяных котировок, а они зависят от спроса, который тоже стал увеличиваться.

В декабре 2020 года Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что демпфирующий механизм позволил удержать в 2020 году цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции. Кроме того, вице-премьер отметил, что цены на авиационный керосин по сравнению с 2019 годом снизились на 19–20%.