Правительство не будет корректировать демпфер на топливо

Демпферный механизм отвечает задачам, для которых создавался, и на сегодня не планируются его корректировки. Об этом 28 января рассказал журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин по итогам совещания в правительстве с участием вице-премьера Александра Новака, нефтяных компаний и ФАС.

«Темпы роста цен на нефтепродукты соответствуют инфляции. Поэтому не планируются корректировки», — заявил Павел Сорокин.

В качестве меры поддержки для нефтяных компаний замминистра отметил договоренность с бизнесом об увеличении объемов нефтепереработки. К 1 мая в России объем нефтепереработки увеличат до 1,6–1,7 млн т бензина в месяц.

Накануне СМИ писали, что нефтекомпании намерены попросить у правительства увеличить компенсации из бюджета в рамках демпфирующего механизма, чтобы сдержать рост оптовых цен на топливо.

Так, глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что из-за того, что сейчас цена в демпфере индексируется ежегодно на 5% (то есть выше инфляции), этот механизм теряет свою эффективность и не помогает переработчикам. Он отметил, что розничная цена находится примерно на одном уровне, а оптовая в соответствии с демпфером каждый год увеличивается на 5%, что приводит к снижению сквозной маржи. Глава компании предложил индексировать демпфер на 1,5–2% в соответствии с реальной рыночной ситуацией. То есть, по его мнению, если в рознице цена выросла на 1,5–2%, то индексация оптовой цены тоже должна быть 2%. При этом в Минфине выступили против корректировок, отметив, что это повлечет сокращение поступлений в бюджет.

Ранее сообщалось, что цены на топливо начали рост в конце 2020 года. К середине января АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8% — до 48 тыс. рублей и 49 тыс. рублей за тонну соответственно. При этом потребительские цены изменились несильно: по данным Росстата, цены на бензин 11 января в сравнении с 28 декабря увеличились на 21 копейку, составив 46,12 рубля за литр. В первую очередь рост оптовых цен затруднил положение бизнеса, сообщали представители отрасли.