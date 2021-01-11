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Новак пообещал сохранение роста цен на бензин в 2021 году в пределах инфляции

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В России темпы роста розничных цен на нефтепродукты в 2021 году сохранятся в пределах инфляции. Об этом сообщил журналистам 11 января вице-премьер РФ Александр Новак.

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По его словам, рост цен на бензин Аи-92 в 2020 году составил около 2%, что ниже темпов инфляции. В течение года при этом наблюдались колебания оптовых цен, которые зависят напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте.

Новак напомнил эффективность демпфирующего механизма для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены.

«В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции», — пояснил Новак.

Вице-премьер также подчеркнул, что правительство РФ и министерство энергетики держат ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и розничных рынках на особом контроле.

Ранее в этот же день газета «Коммерсант» написала, что оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь вслед за ростом цены нефти.

Кроме этого, 11 января исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов дал прогноз «Известиям», что бензин в России в 2021 году подорожает в пределах 3–4%.

Эксперт отмечал, что рост стоимости топлива связан с ростом нефтяных котировок, а они в свою очередь зависят от спроса, который тоже стал увеличиваться после праздников.

В декабре Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что демпфирующий механизм позволил удержать в 2020 году цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции и в дальнейшем правительство планирует не допустить роста их стоимости выше этого уровня.

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