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Эксперт спрогнозировал темпы роста цен на бензин в России

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Бензин в России в 2021 году подорожает в пределах 3–4%, дал прогноз «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов 11 января.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» сообщила, что в январе оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь вслед за ростом цены нефти.

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«В прошлом году, несмотря на кризис, цена выросла лишь на 2%, что оказалось гораздо ниже темпов инфляции. Государство сдерживало рост стоимости за счет механизма демпфера: если где-то цена аномально росла, подключались контролирующие ведомства. Те же самые инструменты будут использованы и в текущем году», — сказал Артем Тузов.

Рост стоимости топлива связан с ростом нефтяных котировок, а они в свою очередь зависят от спроса, который тоже стал увеличиваться после праздников, добавил эксперт.

Он отметил, что в ведущих мировых государствах проводится вакцинация населения, что дает инвесторам надежду на скорейшее восстановление экономики. Кроме того, наращивают объемы производства, которые не всегда могли работать в полную силу в 2020 году.

Ранее 11 января вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цены на бензин в России в 2020 году выросли на 2%, что ниже темпов инфляции.

В декабре Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что демпфирующий механизм позволил удержать в 2020 году цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции и в дальнейшем правительство планирует не допустить роста их стоимости выше этого уровня.

В свою очередь Путин отметил, что нефтяная отрасль в России должна чувствовать себя комфортно, однако хулиганить с потребителями недопустимо.

В сентябре эксперты Национального агентства финансовых исследований провели опрос среди 1,5 тыс. российских водителей и выяснили, что 56% из них стараются уменьшить траты на топливо.

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