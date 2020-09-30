Недолить штрафную: бизнес видит риск закрытия трети АЗС в России

Уже в 2020 году треть российских заправок может закрыться. Такой прогноз «Известиям» представили в Независимом топливном союзе (НТС) . С 1 октября вступает в силу новый национальный стандарт (ГОСТ Р 58927-2020), согласно которому топливораздаточные колонки (ТРК) необходимо оснащать новым программным обеспечением, отслеживающим недолив топлива. Однако этому стандарту смогут соответствовать далеко не все, и, несмотря на рекомендательный характер ГОСТа, представители бизнеса опасаются штрафов. До сих пор ни одна АЗС в России не установила соответствующее ПО, отметили в Российском топливном союзе (РТС) . Владельцам небольших заправок это и вовсе будет не по карману, говорят в НТС. При этом эксперты считают, что вводимая норма упростит операционную работу добросовестным участникам рынка, а оснащение АЗС не станет большой проблемой .

Добровольно-принудительно

С 1 октября 2020-го вступает в силу национальный стандарт (ГОСТ Р 58927-2020). В нем содержатся новые рекомендации по оснащению АЗС и устанавливаются более жесткие требования точности отпуска топлива.

Документ предусматривает перечень требований к ТРК и обязывает заправки иметь в распоряжении работающее оборудование с контролем количества заливаемого топлива . Колонки должны быть оснащены программным обеспечением (ПО) с защитой от несанкционированного доступа, а также замен узлов, не предусмотренных ее изготовителем.

Ужесточается и требование к точности отпуска топлива . Ранее этот показатель был равен 0,5 мл на литр (из них 0,25 мл на литр с учетом температур). Теперь же оно составит 0,25 мл на литр без учета температур. Без нового оборудования АЗС не смогут соответствовать таким требованиям, говорят эксперты.

По словам главы РТС Евгения Аркуши, в России ни на одной из АЗС колонок с новым ПО пока не установлено. Заставлять это делать никто не будет, так как ГОСТ носит рекомендательный характер , добавил он. И даже если стандарт сделают обязательным, он будет относиться к производителям, а не к тем, кто эти колонки эксплуатирует.

Недолить штрафную Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Впрочем, вице-президент НТС Дмитрий Гусев считает, что рекомендательный характер ГОСТа не избавит от ответственности, так как сегодня в рамках действующего КоАПа для АЗС за нарушение точности отпуска топлива предусмотрены штрафы . Для должностных лиц они варьируются от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических –– от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом Росстандарт рассматривает возможность значительно их увеличить, подняв до 1% от годовой выручки.

— Росстандарт уже разослал владельцам АЗС письма с требованием соблюдать новый ГОСТ . Но ведомство не разъяснило, какие у бизнеса сроки на переоборудование и какие могут быть штрафные санкции за его несоблюдение, — добавил он.

По словам Дмитрия Гусева, в России из 23 тыс. АЗС большая часть (около 60%) — это независимые. И многим будет не по карману обновление оборудования .

— Согласно ГОСТу, необязательно покупать новые колонки, их можно обновить, что сэкономит затраты. Но среди независимых АЗС есть около 8 тыс. небольших, у которых оборудование слишком старое , его придется полностью менять, а это большие затраты, — объяснил он.

Недолить штрафную Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

С другой стороны, заводы изготавливают новые колонки в течение полугода. И если заказать их прямо сейчас, заправки не получат нового оборудования даже к началу 2021-го. Дмитрий Гусев отметил, что если в среднем на каждой АЗС имеется по шесть колонок, то в сумме на все российские заправки потребуется около 138 тыс. ТРК.

— По нашим данным, производители не смогут обеспечить достаточное количество оборудования. В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени. При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется, — заключил представитель НТС.

Как обстоит ситуация у крупных нефтяных компаний, пока неизвестно. «Известия» направили запросы в «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть» и «Татнефть».

Повод для штрафа

Генеральный директор ООО «ЭдАн Инжиниринг», владелец торговой марки оборудования для АЗС НАРА Эдуард Анимаев подтвердил «Известиям», что собственникам заправок придется провести существенные технические работы.

Недолить штрафную Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Для соответствия новому ГОСТу на АЗС необходимо будет поменять все ТРК. При стоимости одной колонки на четыре вида топлива от 500 тыс. до 1,5 млн рублей (а на АЗС их стоит от четырех до восьми штук) это удовольствие вместе с оплатой работы может обойтись в 4–12 млн рублей, — отметил он.

Эдуард Анимаев добавил, что без замены ТРК заправки не смогут соответствовать новому ГОСТу.

По словам владельца АЗС в Нижегородской области Александра Вахрушина, для небольших заправок подобные затраты очень существенны.

— Выручка небольших АЗС в месяц составляет примерно 2,5 млн рублей, для малых предпринимателей закупить новые колонки будет проблематично , — пояснил он «Известиям». — Поэтому государство должно помочь владельцам заправок субсидиями и господдержкой.

По словам Эдуарда Анимаева, ведущие мировые компании в среднем в месяц производят по 100–200 ТРК. На 10 крупнейших мировых производителей приходится около 2 тыс. колонок. В итоге, как замечает предприниматель, складывается впечатление, что перед бизнесом поставили заведомо невыполнимые условия.

Недолить штрафную Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По словам руководителя отдела анализа акций ГК «Финам» Игоря Додонова, теоретически и обычные колонки можно привести к новому стандарту по недоливу . Однако есть такие моменты, как нарушение регламентов обслуживания или ремонта оборудования, а также возможное вмешательство в его работу, иными словами то, что называется человеческим фактором. И «умные» топливораздаточные колонки как раз и призваны этот человеческий фактор устранить . В частности, новый стандарт предусматривает оснащение ТРК программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа, при этом ее конструкция должна препятствовать нелегальной замене узлов и элементов, а также установке дополнительных устройств, не предусмотренных изготовителем, отметил аналитик.

Вводимая норма упростит операционную работу добросовестным участникам рынка, сказала «Известиям» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова . По ее данным, топливораздаточная колонка на четыре вида топлива до нового провала рубля стоила в среднем от 180 тыс. до 200 тыс. рублей. Обновление одного рукава ТРК будет стоить от 3 тыс. до 7 тыс. рублей. Импортные колонки с полной комплектацией если и будут закупаться, то не ранее следующего года.

— Сегодня крупные сети АЗС как раз формируют бюджеты на 2021-й. Российским производителям под силу решить задачу своими силами, — отметила она.

В Росстандарте на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.