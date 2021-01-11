Новак рассказал о росте цен на бензин в России по итогам 2020 года

Цены на бензин в России в 2020 году выросли на 2%, что ниже темпов инфляции. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 11 января, вице-премьер РФ Александр Новак.

«Рост цен на 92-й бензин в России в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте», — заявил Новак.

Он также заверил, что правительство России и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и на розничных рынках. По его словам, рост стоимости топлива в 2021 году сохранится в пределах инфляции.

Ранее, 11 января, газета «Коммерсант» написала, что оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь вслед за ростом цены нефти.

В декабре Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что демпфирующий механизм позволил удержать в 2020 году цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции, и в дальнейшем правительство планирует не допустить роста их стоимости выше этого уровня.

В свою очередь Путин отметил, что нефтяная отрасль в России должна чувствовать себя комфортно, однако хулиганить с потребителями недопустимо.

В сентябре эксперты Национального агентства финансовых исследований провели опрос среди 1,5 тыс. российских водителей и выяснили, что 56% из них стараются уменьшить траты на топливо.