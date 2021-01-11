Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Мэр Якутска Авксентьева ушла в отставку по состоянию здоровья
Мир
Глава правящей партии Грузии объявил об уходе из политики
Общество
В России выявили более 23,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Мир
Горбачев призвал РФ и США продлить СНВ-3 и изменить военные доктрины
Мир
Министр обороны ФРГ вновь выступила за диалог с Россией с позиции силы
Спорт
Три российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Авто
В России предложили лишать прав за три нарушения ПДД в течение года
Мир
Протестующие в Ереване попытались сорвать вылет Пашиняна в Россию
Происшествия
В Новосибирске разрушилась обшивка двух верхних этажей восьмиэтажного здания

Новак рассказал о росте цен на бензин в России по итогам 2020 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на бензин в России в 2020 году выросли на 2%, что ниже темпов инфляции. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 11 января, вице-премьер РФ Александр Новак.

Суда не надо: на АЗС запретят продажу неавтомобильного топлива
Новые правила для заправок, исключающие реализацию суррогата, могут вступить в силу 1 января 2021 года

«Рост цен на 92-й бензин в России в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте», — заявил Новак.

Он также заверил, что правительство России и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и на розничных рынках. По его словам, рост стоимости топлива в 2021 году сохранится в пределах инфляции.

Ранее, 11 января, газета «Коммерсант» написала, что оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь вслед за ростом цены нефти.

В декабре Новак на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что демпфирующий механизм позволил удержать в 2020 году цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции, и в дальнейшем правительство планирует не допустить роста их стоимости выше этого уровня.

В свою очередь Путин отметил, что нефтяная отрасль в России должна чувствовать себя комфортно, однако хулиганить с потребителями недопустимо.

В сентябре эксперты Национального агентства финансовых исследований провели опрос среди 1,5 тыс. российских водителей и выяснили, что 56% из них стараются уменьшить траты на топливо.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020