В России спрогнозировали рост цен на бензин

В январе оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь вслед за ростом цены нефти. Об этом в понедельник, 11 января, пишет газета «Коммерсант».

Там указали, что с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8% — до 48 тыс. рублей и 49 тыс. рублей за т соответственно.

Отмечается, что теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе компаниям придется платить по этому механизму в бюджет.

Как пишет издание, объем продаж бензина на бирже СПбМТСБ с 21 по 25 декабря в среднесуточном выражении упал относительно предыдущей недели на 15%.

Эксперты считают, что это могло произойти из-за того, что производители увеличили отгрузки продукта на экспорт, так как внутренний рынок уже на протяжении шести с половиной недель проигрывал в доходности экспортной альтернативе.

Кроме этого, динамика роста цен на топливо может укрепиться из-за повышения цен на нефть, которые выросли в начале текущего года почти на 10%, до $56 за баррель. Курс рубля к доллару при этом почти не укрепился. В результате экспорт бензина становится для нефтекомпаний еще более выгодным, отмечает газета.

25 августа в Федеральной антимонопольной службе сообщали о стабилизации цен на топливо в России после пандемии коронавируса.

По словам замруководителя ФАС, статс-секретаря Андрея Цариковского, снятие карантинных ограничений вызвало резкий рост спроса при низком предложении. Рост цен на некоторые сорта бензина в опте, вызванный этой ситуацией, удалось остановить рядом обратных мер.