Керамическая база: как в Подмосковье спасали гжель

Гжель — русский народный промысел, зародившийся в XVII веке в местности, расположенной в 60 км к юго-востоку от Москвы и славившейся своими белыми глинами. Спустя несколько столетий изделия гжельских мастеров стали известны во всем мире, а затем промысел был практически утрачен. Как современные мастера дали новую жизнь знаменитой керамике — в фотогалерее «Известий»