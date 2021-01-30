Керамическая база: как в Подмосковье спасали гжель

Гжель — русский народный промысел, зародившийся в XVII веке в местности, расположенной в 60 км к юго-востоку от Москвы и славившейся своими белыми глинами. Спустя несколько столетий изделия гжельских мастеров стали известны во всем мире, а затем промысел был практически утрачен. Как современные мастера дали новую жизнь знаменитой керамике — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Поначалу в Гжели по распоряжению царя Алексея Михайловича добывали глины высокого качества для аптекарских сосудов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Жители трех десятков деревень мастерили из глины посуду, делали кирпич, изразцы, детские игрушки для собственных нужд и на продажу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Здесь существовали целые гжельские династии, секреты мастерства передавались из поколения в поколение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Детей обучали гончарному делу и росписи с самого раннего возраста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В каждой семье глину обжигали и расписывали по-своему
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Первые изделия гжельских мастеров расписывались разными цветами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Только к XIX веку они приобрели характерный облик
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В 1800-х в Гжели было открыто производство изделий из фаянса и фарфора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Спустя четыре десятилетия здесь насчитывалось полсотни заводов и три десятка мастерских, работавших с керамикой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Это был период наивысшего расцвета художественного промысла — владельцы предприятий постоянно совершенствовали состав, из которого производились изделия, стремясь получить наиболее тонкий фаянс и фарфор
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Из керамики в этот период было создано несколько больших иконостасов и даже склепов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Постепенно слава об изделиях, ничем не уступающих по качеству знаменитому китайскому фарфору, разлетелась по всему миру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
К середине XIX века производство пришло в упадок, а после революции полностью остановилось
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Производством фарфора и фаянса стали заниматься кустари
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Сохранился лишь один завод, на котором работали два десятка живописцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Активное восстановление промысла началось только в середине XX века
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Энтузиасты начали заниматься сбором забытых рецептов и технологий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На подготовку новых мастеров уходили годы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В 1972 году на базе шести небольших производств было создано объединение «Гжель», в котором было собрано более десятка заслуженных художников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Гжель до сих пор производится вручную. Мастер создает эскиз, делает из гипса модель и отливает по ней форму. После подсушивания сформированное изделие попадает в первый обжиг, расписывается, покрывается глазурью и обжигается снова
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