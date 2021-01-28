Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин назвал необходимые масштабы вакцинации от COVID-19 в России
Общество
В Минтруде назвали условие для восстановления допандемического уровня занятости
Общество
Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года
Экономика
Путин призвал сделать понятными и прозрачными правила для инвесторов
Мир
Лукашенко пообещал защищать Белоруссию «с автоматом в руках»
Наука
В России разработали тест-систему для определения мутаций коронавируса
Мир
МИД России провел переговоры с делегацией талибов в Москве
Наука
Ученые рассказали о гонке вакцин и новых штаммов коронавируса
Общество
В России произвели 8,2 млн доз вакцин от коронавируса

В Бразилии муж убил жену-блогера из-за откровенного видео в TikTok

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бразилии мужчина расстрелял свою жену — TikTok-блогера Элиан Феррейру Сиолин, а после покончил с собой, сообщает Daily Mail.

По смягчающим обстоятельствам: есть ли у историка Соколова шанс на снижение срока
Его адвокаты могут добиться 8-10 лет колонии вместо назначенных судом 12,5 года

По данным издания, это произошло 24 января во время семейного барбекю. Мужчина счел видео, опубликованное супругой, слишком откровенным.

Муж выстрелил в жену 14 раз, после чего покончил с собой, предположительно, на глазах у шестилетней дочери. Полиция обнаружила тела супругов на заднем дворе дома.

Отмечается, что у Сиолин, кроме огнестрельных ранений, был перелом правой руки. По словам друзей погибшей, у пары часто бывали конфликты.

В августе 2020 года стало известно, что в США 18-летний подросток убил своего 51-летнего соседа ради популярности в TikTok. Преступление было совершено произошло в начале мая в штате Нью-Джерси. Адвокаты убитого тюремного надзирателя Уильяма Дарэма считают, что его зарезал рядовой Нацгвардии США Закари Латэм ради просмотров в соцсети TikTok.

Отмечается, что соседи конфликтовали в течение двух лет, между ними систематически возникали ссоры из-за «сумасшедшей» манеры Латэма водить машину. Отмечается, что Закари записывал стычки с Дарэмом на видео и выкладывал в TikTok, где они были популярны: одно из них посмотрели 3 млн раз.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021