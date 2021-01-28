В Бразилии муж убил жену-блогера из-за откровенного видео в TikTok

В Бразилии мужчина расстрелял свою жену — TikTok-блогера Элиан Феррейру Сиолин, а после покончил с собой, сообщает Daily Mail.

По данным издания, это произошло 24 января во время семейного барбекю. Мужчина счел видео, опубликованное супругой, слишком откровенным.

Муж выстрелил в жену 14 раз, после чего покончил с собой, предположительно, на глазах у шестилетней дочери. Полиция обнаружила тела супругов на заднем дворе дома.

Отмечается, что у Сиолин, кроме огнестрельных ранений, был перелом правой руки. По словам друзей погибшей, у пары часто бывали конфликты.

В августе 2020 года стало известно, что в США 18-летний подросток убил своего 51-летнего соседа ради популярности в TikTok. Преступление было совершено произошло в начале мая в штате Нью-Джерси. Адвокаты убитого тюремного надзирателя Уильяма Дарэма считают, что его зарезал рядовой Нацгвардии США Закари Латэм ради просмотров в соцсети TikTok.

Отмечается, что соседи конфликтовали в течение двух лет, между ними систематически возникали ссоры из-за «сумасшедшей» манеры Латэма водить машину. Отмечается, что Закари записывал стычки с Дарэмом на видео и выкладывал в TikTok, где они были популярны: одно из них посмотрели 3 млн раз.