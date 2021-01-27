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В WhatsApp обнаружили распространяемый через рассылку опасный вирус

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Исследователь безопасности из компании ESET Лукас Стефанко рассказал об обнаружении опасного вируса в мессенджере WhatsApp. Он отметил, что вредоносное ПО автоматически распространяется через сообщения, пишет WeLiveSecurity.

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Вирус проникает в смартфон после того, как пользователь получает ссылку на мобильное приложение Huawei Mobile, где ему сообщают о возможности якобы выиграть смартфон. После перехода по ссылке юзер WhatsApp перенаправляется на сайт, оформлением схожий с магазином приложений Google Play, где ему предлагается установить программу.

Завершив установку, приложение запрашивает доступ к уведомлениям, и именно через них и будут совершаться атаки, так как, используя функцию быстрого ответа, вирус пересылает ссылку другим пользователям. При этом подобные рассылки могут производиться раз в час, что, по мнению Стефанко, является попыткой вредоносного ПО замаскироваться.

Отмечается, что ПО также запрашивает разрешения на работу в фоновом режиме и работу поверх других приложений. Обычно, как отмечает эксперт, такие способы нередко используют мошенники, чтобы зарабатывать на демонстрациях рекламных объявлений на экране смартфона. Однако распространяется этот вирус только в версии смартфонов, работающих на операционной системе Android, говорится в материале от 26 января.

4 января в Роскачестве дали советы по защите от утечки личных данных. По словам экспертов, половинa всех украденных данных в I квартале 2020 года — это логины и пароли. Чтобы минимизировать риск утечки в первую очередь следует не переходить по подозрительным ссылкам.

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