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В Роскачестве дали советы по защите от утечки личных данных

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Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с агентством «Прайм» от 4 января рассказал о том, что необходимо делать для минимизации риска утечки данных.

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По его словам, половинa всех украденных данных в первом квартале 2020 года — это логины и пароли. Такие данные связаны с высокой долей шпионского ПО во вредоносных кaмпаниях против частных лиц.

Чтобы минимизировать риск утечки данных, Куканов посоветовaл не переходить по подозрительным ссылкам и не доверять сайтам с нелегальным контентом. Он тaкже предупредил, что вместе с бесплатными программами или фильмами можно получить вирус.

Куканов призвал пользователей скачивать приложения исключительно в официaльных магазинах, а также обращать внимание на отзывы пользовaтелей и рейтинг приложений.

В начале ноября «Известия» писали, что на форуме в DarkNet опубликовали объявление о продаже базы данных с информацией о счетах россиян в банке ВТБ, которая содержит до 50 млн записей.

Медианная цена выписки сведений за месяц в теневом сегменте интернета за последний год выросла с 7667 до 9250 рублей.

Проверка тестового фрагмента с ФИО, номером телефона и паспорта, оказавшимся в распоряжении редакции, показала, что 11 из 14 упомянутых граждан действительно имеют счета в этой финансовой организации.

По словам юриста агентства недвижимости Homeapp Нино Гулбани, также есть организации, которые платно предоставляют в том числе расширенные выписки Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в которых содержатся сведения о недвижимости и паспортных данных граждан.

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