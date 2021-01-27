В Польше увидели «признаки шизофрении» в политике Байдена

Заявления и первые шаги в международной политике президента США Джо Байдена должны вызывать обеспокоенность у Польши из-за признаков «проявления шизофрении». Об этом заявил ректор Ягеллонского колледжа Торуньского университета, профессор Гжегож Гурский 27 января.

«Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании, из-за того что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он (Байден. — Ред.) приглашает Германию к сотрудничеству», — сказал он в эфире польского радио Radio Szczecin.

Гурский отметил, что если США станут более тесно сотрудничать с Германией, то отношения между Вашингтоном и Москвой улучшатся, передает «Газета.ру».

Накануне, 26 января, Байден назвал строительство «Северного потока – 2» плохой сделкой для Европы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что американский президент будет консультироваться с коллегами из Европы по поводу ограничений, введенных его предшественником Дональдом Трампом в отношении газопровода, и проанализирует необходимость этих мер.