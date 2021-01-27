В отрасли спрогнозировали резкое подорожание российской техники

Из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем рост цен на электронику российского производства может составить до 50%, сообщили в опрошенных «Известиями» компаниях.

В условиях дефицита компонентов у российских вендоров ощутимо возрастают издержки, указал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

На десятки процентов завышаются цены редких компонентов на складах поставщиков, приходится оплачивать услуги брокеров, которые ищут и перепродают остатки деталей со всего мира, растут инвестиции в редизайн продуктов, позволяющий собирать устройства из доступных материалов, привел примеры эксперт. В итоге дополнительные издержки компании могут исчисляться двузначными цифрами, указал Иван Покровский.

Расходы на закупку комплектующих выросли на 20–30%, подтвердили в компании-разработчике бытовой электроники и смартфонов INOI.

В «АТБ Электроника» и GS Nanotech также подтвердили подорожание компонентов и согласились, что рост издержек приведет к росту конечной стоимости продуктов. INOI уже подняла цены на большинство своих товаров и предвидит дальнейшее их подорожание, отметили в компании.

«Многие продукты дорожают на 20–30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально», — сказал представитель компании.

Иван Покровский, в свою очередь, отметил, что что в условиях локального дефицита на отдельные группы компонентов себестоимость устройств вырастет на несколько процентов.

В Mobile Inform Group, напротив, не ожидают сильного влияния дефицита компонентов на стоимость своей продукции.

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Злоключения электроники: российской технике спрогнозировали резкое подорожание