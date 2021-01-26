Более 30 полицейских оштрафованы в Лондоне за стрижки во время карантина

Штрафы выписаны 31 полицейскому в Лондоне за визиты к парикмахерам во время действия карантина. Об этом сообщил 26 января британский портал Metro.

Полицейские 17 января посетители салоны в районе Бетнал-Грин во время несения службы. Стрижки организовали два офицера полиции, в отношении них проводится расследование.

Часть денег, потраченных на стрижки, была переведена полицейскими в благотворительные организации, однако, по словам руководителя местной полиции Маркуса Барнетта, это не оправдывает поступок тех, кто должен следить за выполнением правил и рекомендаций правительства. Штраф для каждого составил £200.

Как отметил Барнетт, он разочарован поведением подчиненных.

В прошлые выходные полиция Лондона остановила незаконную вечеринку на востоке столицы, в которой принимали участие 300 человек. Мероприятие проходило в помещении в одной из арок железнодорожного путепровода.

Мэр Лондона Садик Хан 8 января объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц больными COVID-19. С 4 января в Англии из-за высокого количества случаев заболевания коронавирусом действует жесткий карантин, работать парикмахерским и салонам красоты не разрешается.