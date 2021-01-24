В Лондоне полиция остановила нелегальную вечеринку на 300 участников

Полиция Лондона остановила незаконную вечеринку на востоке столицы, в которой принимали участие 300 человек. Об этом сообщил Скотланд-Ярд в воскресенье, 24 января.

Нелегальный рейв проходил в районе Хакни. Полицейские прибыли на место и увидели, что вечеринка идет в помещении в одной из арок железнодорожного путепровода. Для задержания людей были задействованы дополнительные силы, в том числе полицейские с собаками и вертолет.

«По словам полиции, были предприняты многочисленные попытки поговорить с организаторами и другими лицами, но они были проигнорированы. В какой-то момент двери заперли изнутри, чтобы помешать проникнуть полиции [в помещение]», — говорится в заявлении.

Когда полиция ворвалась внутрь, то обнаружила, что там находится около 300 человек. Часть участников вечеринки попыталась убежать, но 78 из них удалось поймать. Они были оштрафованы на общую сумму £15 тыс. (1,53 млн рублей).

С 4 января в Англии из-за распространения коронавируса ввели национальный локдаун. Правительство не исключило, что карантин может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены.

Мэр Лондона Садик Хан 8 января объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц больными COVID-19.

В стране в декабре 2020 года также выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, который назвали гораздо более заразным, чем предыдущие штаммы.

Согласно последним данным портала Worldometer, в Великобритании зафиксировано 3,6 млн случаев COVID-19, 97,3 тыс. пациентов скончались, 1,6 млн человек выздоровели.