Мэр Киева выписал своим заместителям 100% надбавку от оклада на год

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение, согласно которому его заместители будут весь 2021 год получать надбавку «за интенсивность труда» в размере 100% от оклада. Документ опубликован на сайте Киевского городского совета.

«Установить надбавку за интенсивность труда в размере 100% должностного оклада с 4 января по 31 декабря 2021 года», — говорится в тексте распоряжения.

Надбавку будут получать все восемь заместителей Кличко. В частности, первый заместитель по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, заместители Александр Харченко и Марина Хонда.

Распоряжение подписано градоначальником 21 января текущего года. Сумма оклада не уточняется.

Ранее во вторник сообщалось, что почти три четверти жителей Украины высказали мнение, что их страна движется в неправильном направлении. Это показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, 74,3% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, идут ли дела на Украине в правильном направлении. Только 10% считают, что дела движутся в правильном направлении, а 15,7% респондентов не смогли определиться или отказались отвечать на вопрос.