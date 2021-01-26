Почти три четверти украинцев сочли неправильным выбранный властями курс

Почти три четверти жителей Украины высказали мнение, что их страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник, 26 января, результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, 74,3% респондентов выбрали отрицательный ответ на вопрос, идут ли дела на Украине в правильном направлении. Лишь 10% считают, что дела движутся в правильном направлении, а 15,7% респондентов не смогли определиться или отказались отвечать на вопрос.

Наименьшее число участников опроса верит в правильность курса на востоке страны (6,6%) и в Донбассе (4,6%).

Опрос проводился методом телефонных интервью среди 1005 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

21 января бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что конфликт в Донбассе можно решить прямыми переговорами Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января отметил, что главная причина отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе состоит в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев. Кроме того, он подчеркнул, что украинские власти в последнее время делают многочисленные заявления относительно необязательности выполнения Минских соглашений.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнять Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.