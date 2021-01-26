В Сети появились фото нового кроссовера Haval для России

На российском автомобильном заводе Haval, расположенном в Туле, 25 января был сфотографирован новый кроссовер First Love. Изображения модели опубликовали на форуме Хавал-клуба.

Haval First Love построен на новой модульной платформе Great Wall под названием Lemon. Длина автомобиля составляет 4480 мм, колесная база — 2700 мм.

Машина оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. Силовой агрегат сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Полного привода пока нет, и не исключено, не будет.

В Китае компактный кроссовер Haval First Love позиционируется как первый личный автомобиль, призванный познакомить молодую аудиторию с брендом. О том, когда автомобиль поступит в продажу в России не сообщается.

13 января сообщалось, что Haval представила на российском рынке дизельный внедорожник H9 в новой доступной комплектации Comfort. Благодаря этому базовая стоимость этой модификации снизилась на 200 тыс. рублей — до 2 690 000 рублей.