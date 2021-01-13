Haval представила в России новую комплектацию внедорожника H9

Китайская компания Haval представила на российском рынке дизельный внедорожник H9 в новой доступной комплектации Comfort. Благодаря этому базовая стоимость этой модификации снизилась на 200 тыс. рублей — до 2 690 000 рублей. Об этом 13 января сообщает «Авторевю».

В комплектацию Comfort уже включены ксеноновые фары, диодные фонари, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики света, дождя, система бесключевого запуска двигателя и трехзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности и 17-дюймовые колесные диски.

Что касается двигателя, то машина оснащена двухлитровым турбодизельным мотором мощностью 190 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат.

14 декабря сообщалось, что кроссовер Haval F7 занял первое место по показателям защиты пассажиров, пешеходов и активной безопасности.