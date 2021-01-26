Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы минфина

Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Голосование, состоявшееся в понедельник, 25 января, демонстрировалось в прямом эфире на сайте сената.

Отмечается, что Йеллен набрала необходимое число голосов сенаторов — 50% плюс один голос. Таким образом, она стала первой женщиной, возглавившей минфин.

О намерении Джо Байдена выдвинуть бывшую главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов стало известно в ноябре.

21 января сенат конгресса США вслед за палатой представителей одобрил кандидатуру Ллойда Остина на пост главы Пентагона.