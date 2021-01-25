В Минобрнауки допустили возврат вузов с удаленки в ближайшее время

Эпидемиологическая ситуация во многих российских городах позволяет вузам в ближайшее время вернуться к очному обучению студентов. Об этом в понедельник, 25 января, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе общения с участниками конкурса «Студент года».

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками», — заявил глава ведомства.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества заявил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения.

В конце декабря 2020 года в Минобрнауки признали, что качество удаленного обучения хуже, чем уровень очного. Тогда Фальков также заявлял, что переход к удаленной форме обучения является вынужденной необходимостью. Сообщалось, что вопрос о снижении стоимости обучения будет проработан.

10 декабря стало известно, что более половины студентов российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно. В конце ноября сообщалось, что все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

21 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничительных мер. Так, колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения вернулись к обычному режиму работы.