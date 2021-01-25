Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Сенатор назвал условия работы делегации России в ПАСЕ
Общество
Путин выразил свое отношение к брачному договору
Общество
В Гидрометцентре допустили 30-градусные морозы в столичном регионе в феврале
Общество
В Минобрнауки допустили возврат вузов с удаленки в ближайшее время
Общество
В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
Политика
В Госдуме обсудят ужесточение законов за вовлечение детей в политику
Мир
Стало известно о предстоящем визите главы дипломатии ЕС в Москву
Наука
Вакцина против аллергии на кошек может появиться в России в 2021 году
Общество
Ракова рассказала о свободном коечном фонде в Москве для лечения COVID-19
Сюжет:

В Минобрнауки допустили возврат вузов с удаленки в ближайшее время

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эпидемиологическая ситуация во многих российских городах позволяет вузам в ближайшее время вернуться к очному обучению студентов. Об этом в понедельник, 25 января, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе общения с участниками конкурса «Студент года».

Помогут педсоветом: как студенты будут вести уроки без учителей
В вузах работу тьюторов зачтут как практику, а школы заключат с ними трудовые договоры

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками», — заявил глава ведомства.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества заявил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения.

В конце декабря 2020 года в Минобрнауки признали, что качество удаленного обучения хуже, чем уровень очного. Тогда Фальков также заявлял, что переход к удаленной форме обучения является вынужденной необходимостью. Сообщалось, что вопрос о снижении стоимости обучения будет проработан.

10 декабря стало известно, что более половины студентов российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно. В конце ноября сообщалось, что все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

21 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении ограничительных мер. Так, колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения вернулись к обычному режиму работы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021