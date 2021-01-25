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Путин исключил возможность перехода вузов на постоянный дистанционный формат

Путин исключил возможность перехода вузов на постоянный дистанционный формат

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Дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом в понедельник, 25 января, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

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«Вновь повторю, что переход на полностью удаленный, дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой там, где он был введен, связанной, как мы все понимаем, с распространением коронавируса», — сказал лидер.

Он посочувствовал студентам, которым в прошедшие месяцы недоставало «увлекательной и неповторимой студенческой, университетской атмосферы».

«Уверен, что если не все, то подавляющее большинство соскучились по прямому общению с друзьями, с наставниками. Но хочу подчеркнуть, что и вы, и ваши преподаватели действительно как одна команда делали все, чтобы лекции, семинары, экзамены — словом, весь учебный процесс — продолжались», — отметил глава государства.

Президент призвал учебные заведения использовать опыт, полученный в период пандемии, и наращивать цифровой потенциал.

По словам российского лидера, благодаря увеличению бюджетных мест претендовать на бесплатное обучение в вузах смогут 60% выпускников школ.

«В предстоящем учебном году дополнительно будет выделено еще почти 34 тыс. бюджетных мест, и отмечу, что преимущественно их получат вузы в регионах Российской Федерации. В общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников российских школ», — сказал Путин.

Он указал, что количество выпускников школ будет расти благодаря программам поддержки семьи, рождаемости, демографического развития.

В конце декабря 2020 года в Минобрнауки признали, что качество удаленного обучения хуже, чем уровень очного. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, переход к удаленной форме обучения является вынужденной необходимостью.

В связи с этим будет проработан вопрос о снижении стоимости обучения.

10 декабря стало известно, что более половины студентов российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно. В конце ноября сообщалось, что все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.

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