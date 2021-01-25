Путин исключил возможность перехода вузов на постоянный дистанционный формат

Дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом в понедельник, 25 января, заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

«Вновь повторю, что переход на полностью удаленный, дистанционный формат обучения является исключительно временной мерой там, где он был введен, связанной, как мы все понимаем, с распространением коронавируса», — сказал лидер.

Он посочувствовал студентам, которым в прошедшие месяцы недоставало «увлекательной и неповторимой студенческой, университетской атмосферы».

«Уверен, что если не все, то подавляющее большинство соскучились по прямому общению с друзьями, с наставниками. Но хочу подчеркнуть, что и вы, и ваши преподаватели действительно как одна команда делали все, чтобы лекции, семинары, экзамены — словом, весь учебный процесс — продолжались», — отметил глава государства.

Президент призвал учебные заведения использовать опыт, полученный в период пандемии, и наращивать цифровой потенциал.

По словам российского лидера, благодаря увеличению бюджетных мест претендовать на бесплатное обучение в вузах смогут 60% выпускников школ.

«В предстоящем учебном году дополнительно будет выделено еще почти 34 тыс. бюджетных мест, и отмечу, что преимущественно их получат вузы в регионах Российской Федерации. В общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников российских школ», — сказал Путин.

Он указал, что количество выпускников школ будет расти благодаря программам поддержки семьи, рождаемости, демографического развития.

В конце декабря 2020 года в Минобрнауки признали, что качество удаленного обучения хуже, чем уровень очного. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, переход к удаленной форме обучения является вынужденной необходимостью.

В связи с этим будет проработан вопрос о снижении стоимости обучения.

10 декабря стало известно, что более половины студентов российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно. В конце ноября сообщалось, что все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.