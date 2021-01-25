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Путин заявил о возможности постепенно снимать меры по COVID-19 в России

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Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения, заявил 25 января президент России Владимир Путин.

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«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает тех, кто заболел», — сказал он на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Президент подчеркнул, что количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тыс. фиксируемых за сутки.

«Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», — добавил он.

Глава государства напомнил, что дистанционный режим обучения в вузах был вынужденной мерой.

21 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении в Москве ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Так, колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения вернулись к обычному режиму работы. Также возобновлена работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, сняты ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания.

20 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. С начала осени суточный прирост не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

По словам председателя российского правительства Михаила Мишустина, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране остается непростой, но постепенно стабилизируется.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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