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Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается непростой, но при этом постепенно она стабилизируется. Об этом во вторник, 19 января, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Он подчеркнул, что необходимо следить за тем, чтобы сохранялся резерв коек для больных COVID-19, а также запас лекарственных препаратов.

«Ситуация с коронавирусом остается непростой, хотя в большинстве субъектов РФ она постепенно стабилизируется. Нужно и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов», — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что на сегодняшний день более 1 млн жителей России с COVID-19 или подозрением на него находятся на лечении.

В 85 регионах России за минувшие стуки выявлено 21 734 новых случая коронавирусной инфекции. Больше всего положительных тестов на коронавирус за последние 24 часа сдано в Москве (3115), Санкт-Петербурге (3281) и Московской области (1072). От осложнений, вызванных инфекцией, за последние сутки скончались 586 человек. Выздоровели 23 262 пациента.

Всего в стране с начала распространения коронавируса было официально подтверждено 3 612 800 случаев инфекции. Скончались 66 623 человека, вылечились 3 002 026.

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