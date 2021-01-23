Глава МИД Венгрии заявил о лицемерии ЕС из-за призывов к санкциям против РФ

Призывы ряда европейских политиков отказаться от проектов с Россией из-за ареста блогера Алексея Навального являются «лицемерием». Об этом в субботу, 23 января, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил в разговоре с РБК, что, несмотря на громкие заявления, Запад вряд ли начнет отказываться от проектов с Россией на двустороннем уровне.

«Дело в том, что все подобные разговоры (в ЕС о проблемах внутри России. — Ред.) в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», — сказал министр.

Накануне Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста Навального, потребовав от Евросоюза «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток – 2», а также усилить ограничения в отношении Москвы.

В то же время 21 января результаты исследования, проведенного Мюнхенским институтом экономических исследований, показали, что бизнес в Германии пострадал из-за санкций против России, введенных Евросоюзом, пишет «Газета.ру».

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН.

По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

Суд в подмосковных Химках 18 января арестовал Навального на 30 суток.