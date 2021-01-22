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В ООН предупредили о риске раскола в мире из-за вакцин от COVID-19

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Страны с высокими доходами на душу населения, обеспечившие себя вакцинами от COVID-19, должны уделить внимание их справедливому распределению в рамках международного механизма COVAX. Об этом 22 января заявил независимый эксперт ООН по вопросу о правах человека и международной солидарности Обиора Окафор.

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«Государства вместо того, чтобы действовать по отдельности, накапливая вакцины, должны переориентироваться на [международную] программу [доступа к вакцинам] COVAX. Многие государства внесли большие суммы денег на эту программу, однако одновременно они «подрывают его эффективность», — говорится в заявлении Окафора на сайте ООН.

В частности, он отметил, что определенные государства глобального Севера зарезервировали для себя значительное количество вакцин и проводят иммунизацию своих жителей.

В то же время, по его словам, практически ни в одной из стран глобального Юга, где проживает почти 90% населения планеты, такого доступа к вакцинам нет. Таким образом, мир может на этой почве столкнуться с расколом.

«Скоординированная глобальная программа по распределению вакцин является в значительной степени более предпочтительной по сравнению с индивидуалистским подходом, практикуемым слишком большим числом богатых стран», — добавил эксперт.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 18 января заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях сейчас находится под угрозой.

В ноябре 2020 года лидеры стран G20 после саммита сообщили, что готовы взять на себя обязательства о финансировании справедливого распределения тестов на COVID-19, вакцин от коронавируса и медикаментов по всему миру.

Кроме того, президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 отметил, что вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех, и Российская Федерации готова предоставить препарат всем нуждающимся странам.

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