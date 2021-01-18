Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Воробьев заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Мир
МИД Литвы предложил запретить Киркорову въезд в страну
Мир
Эксперт прокомментировал требование удалить Telegram из App Store
Мир
Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов
Мир
В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса
Общество
Суд приговорил аспиранта МГУ Мифтахова к 6 годам колонии
Общество
Лавров рассказал о перенесенном COVID-19
Мир
В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани моральной катастрофы
Общество
В кафе и ресторанах Башкирии будут проверять наличие ковидного паспорта
Сюжет:

В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани моральной катастрофы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях сейчас находится под угрозой. Об этом в понедельник, 18 января, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.

Наши документы: что изменит появление COVID-паспортов
О нововведении глава Минздрава заявил на итоговом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом

«Я должен быть откровенным: мир находится на грани моральной катастрофы, и ее ценой будут человеческие жизни и средства к существованию в беднейших странах мира», — приводятся слова главы ВОЗ на официальном аккаунте организации в Twitter.

Гебрейесус подчеркнул, что в 49 обеспеченных странах местные жители получили уже более 39 млн доз вакцины от COVID-19. При этом в одной из беднейших стран мира сделали всего 25 прививок.

Он призвал мировое сообщество солидарно бороться с пандемией и в течение 100 ближайших дней развернуть во всех государствах мира вакцинацию работников здравоохранения и пожилых людей от коронавируса, пишет «Москва 24».

Ранее, 29 декабря 2020 года, руководитель ВОЗ заявил о новых вызовах в связи с пандемией, с которыми мир столкнется в 2021 году. Он упомянул новые разновидности коронавируса и призвал обмениваться информацией, которая поможет остановить распространение COVID-19, с ООН и другими странами, сообщает телеканал «360».

18 января официальный представитель ВОЗ в России Мелина Вуйнович выразила мнение, что коронавирусная инфекция сохранится в мире, а пандемия будет продолжаться в 2021 году.

Также стало известно, что COVID-19 заболели более 95 млн человек по всему миру. При этом было зарегистрировано 2 029 938 летальных исходов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021