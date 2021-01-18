В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани моральной катастрофы

Мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях сейчас находится под угрозой. Об этом в понедельник, 18 января, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.

«Я должен быть откровенным: мир находится на грани моральной катастрофы, и ее ценой будут человеческие жизни и средства к существованию в беднейших странах мира», — приводятся слова главы ВОЗ на официальном аккаунте организации в Twitter.

Гебрейесус подчеркнул, что в 49 обеспеченных странах местные жители получили уже более 39 млн доз вакцины от COVID-19. При этом в одной из беднейших стран мира сделали всего 25 прививок.

Он призвал мировое сообщество солидарно бороться с пандемией и в течение 100 ближайших дней развернуть во всех государствах мира вакцинацию работников здравоохранения и пожилых людей от коронавируса, пишет «Москва 24».

Ранее, 29 декабря 2020 года, руководитель ВОЗ заявил о новых вызовах в связи с пандемией, с которыми мир столкнется в 2021 году. Он упомянул новые разновидности коронавируса и призвал обмениваться информацией, которая поможет остановить распространение COVID-19, с ООН и другими странами, сообщает телеканал «360».

18 января официальный представитель ВОЗ в России Мелина Вуйнович выразила мнение, что коронавирусная инфекция сохранится в мире, а пандемия будет продолжаться в 2021 году.

Также стало известно, что COVID-19 заболели более 95 млн человек по всему миру. При этом было зарегистрировано 2 029 938 летальных исходов.