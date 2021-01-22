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Мужчина отдал мошенникам 1,2 млн рублей за должность в Госдуме

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Мужчина заплатил мошенникам 1,2 миллиона рублей, чтобы получить должность помощника депутата. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, инцидент произошел летом 2020 года в офисе на Арбате. Неизвестные лица предложили столичному жители оказать помощь и пообещали устроить его на работу в Государственную думу. Обманным путем они завладели денежными средствами пострадавшего и скрылись.

Мужчина обратился в правоохранительные органы. Полиция организовала проверку по факту инцидента.

Ранее в январе жертвой мошенников стала 73-летняя жительница Красносельского района Санкт-Петербурга. По словам пенсионерки, 18 или 19 января ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил женщину перевести все ее сбережения на другой, якобы безопасный, счет, чтобы защитить средства от мошеннических действий.

Через банкоматы петербурженка перевела на указанный мошенником счет 1,05 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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