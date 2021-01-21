Пожилая петербурженка перевела мошенникам более 1 млн рублей

В Санкт-Петербурге жертвой мошенников стала 73-летняя жительница Красносельского района. Она лишилась более 1 млн рублей, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, 18 или 19 января ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил женщину перевести все ее сбережения на другой, якобы безопасный, счет, чтобы защитить средства от мошеннических действий.

Через банкоматы петербурженка перевела на указанный мошенником счет 1,05 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении 69-летнего жителя Енисейска (Красноярский край). Мужчина перечислил телефонным мошенникам более 2 млн рублей.