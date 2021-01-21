В Великобритании введут новые штрафы для нарушителей карантина

Власти Великобритании введут новые штрафы для нарушителей карантина, введенного из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом 21 января заявила глава МВД королевства Прити Пател, передает Daily Mail.

«Со следующей недели мы введем для участников домашних вечеринок штрафы, размер которых будет удваиваться после каждого нарушения до максимальной суммы в 6 400 фунтов (650 тыс. рублей. — Ред.). Штрафовать будут тех, кто принимает участие в организуемых на дому незаконных собраниях с участием более 15 человек», — сказала она.

Отмечается, что за единичное посещение вечеринки гостям грозит штраф в размере 800 фунтов (81 тыс. рублей).

За различные нарушения ограничительных мер в стране предусмотрены штрафы в размере от 200 до 6,4 тыс. фунтов (от 20 тыс. до 650 тыс. рублей) для физических лиц и от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов (от 100 тыс. до 1 млн рублей) — для юридических. Штрафы от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов грозят также нарушителям режима самоизоляции.

Ранее в четверг глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании более 4,6 млн человек сделали прививки от коронавирусной инфекции. Он также отметил, что в Британии в минуту вакцинируют в среднем 200 человек.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

На данный момент британский штамм коронавирусной инфекции зафиксирован на территории уже 60 государств.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.