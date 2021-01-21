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В Великобритании введут новые штрафы для нарушителей карантина

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Власти Великобритании введут новые штрафы для нарушителей карантина, введенного из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом 21 января заявила глава МВД королевства Прити Пател, передает Daily Mail.

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«Со следующей недели мы введем для участников домашних вечеринок штрафы, размер которых будет удваиваться после каждого нарушения до максимальной суммы в 6 400 фунтов (650 тыс. рублей. — Ред.). Штрафовать будут тех, кто принимает участие в организуемых на дому незаконных собраниях с участием более 15 человек», — сказала она.

Отмечается, что за единичное посещение вечеринки гостям грозит штраф в размере 800 фунтов (81 тыс. рублей).

За различные нарушения ограничительных мер в стране предусмотрены штрафы в размере от 200 до 6,4 тыс. фунтов (от 20 тыс. до 650 тыс. рублей) для физических лиц и от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов (от 100 тыс. до 1 млн рублей) — для юридических. Штрафы от 1 тыс. до 10 тыс. фунтов грозят также нарушителям режима самоизоляции.

Ранее в четверг глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании более 4,6 млн человек сделали прививки от коронавирусной инфекции. Он также отметил, что в Британии в минуту вакцинируют в среднем 200 человек.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

22 декабря представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

На данный момент британский штамм коронавирусной инфекции зафиксирован на территории уже 60 государств.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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