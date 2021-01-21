Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Первый блок БелАЭС вновь подключили к сети
Общество
Массовые проверки перепланировок квартир начались в России
Экономика
Путин указал на дисбаланс на рынке жилья на фоне льготной ипотеки
Экономика
Правительство направит 4,5 млрд рублей на поддержку производителей муки и хлеба
Общество
Вильфанд рассказал о рекордном потеплении в Москве
Наука
Ученые предупредили об особой опасности штамма коронавируса из ЮАР
Интернет
Роскомнадзор поддержал введение уголовного наказания за треш-стримы
Мир
В ОАЭ одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
Мир
ЕСПЧ признал необоснованными обвинения Грузии в адрес РФ по событиям 2008 года
Сюжет:

Врачи рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которую ранее госпитализировали с COVID-19, продолжает лечение в палате интенсивной терапии. Об этом сообщили в пресс-службе клинической больницы № 122 имени Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге в четверг, 21 января.

Всем привит: чем различаются «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
С помощью трех вакцин создать коллективный иммунитет удастся быстрее, говорят эксперты

Артистка остается в отделении реанимации. Состояние Фрейндлих стабильно тяжелое. Контрольная компьютерная томография (КТ) показала положительную динамику в верхних долях легких, пишет ТАСС.

В больнице прошел консилиум с привлечением консультантов из Москвы, которые признали лечение актрисы правильным. В лечение были внесены незначительные изменения, передает RT. За Фрейндлих закрепили постоянного специалиста по массажу и ЛФК. Он будет поднимать и переворачивать пациентку по более интенсивной схеме.

Ситуацию с лечением осложняют два фактора, сообщается на сайте kp.ru. Во-первых, Фрейндлих является заядлой курильщицей. В свое время она даже перенесла из-за этого серьезную операцию. Во-вторых, у актрисы диагностировали дефицит массы тела.

Алису Фрейндлих госпитализировали с COVID-19 25 декабря. Сообщалось, что 80% легких актрисы поражено. Позже выяснилось, что артистка на протяжении недели лечилась от болезни на дому.

31 декабря в клинике заявили, что у 86-летней Фрейндлих нет отрицательной динамики, а 4 января врачи отметили незначительную положительную динамику в ее состоянии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021