Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии Фрейндлих

Врачи отмечают незначительную положительную динамику в состоянии госпитализированной с COVID-19 народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в больнице №122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге.

«Отмечается незначительная положительная динамика, начала выполнять несложные дыхательные упражнения», — отметил представитель медучреждения в беседе с ТАСС.

2 января состояние артистки оценивалось как стабильно тяжелое.

Алису Фрейндлих госпитализировали в реанимацию с COVID-19 25 декабря. Сообщалось, что 80% легких актрисы поражены.

Позже выяснилось, что артистка на протяжении недели лечилась от коронавирусной инфекции на дому.

31 декабря в клинике сообщили, что у 86-летней Фрейндлих нет отрицательной динамики.

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