Прямой эфир
Общество
На сайте госуслуг начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования родным и близким Коренева
Общество
Полиция в Кемерово нашла пропавшего в 30-градусный мороз подростка
Общество
Москву и Подмосковье засыпало снегом
Происшествия
Четыре человека стали жертвами ДТП под Ростовом
Общество
Народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19
Общество
В больнице рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

В больнице рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована в конце декабря с COVID-19, остается стабильным. Об этом в субботу, 2 января, сообщили ТАСС в клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге.

Наши документы: что изменит появление COVID-паспортов
О нововведении глава Минздрава заявил на итоговом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом

«Состояние без изменений, ночь прошла спокойно» — уточнил собеседник агентства.

О том, что Фрейндлих госпитализировали в реанимацию с коронавирусом, стало известно 25 декабря. Сообщалось, что 80% легких поражены.

Как оказалось, на протяжении недели она проходила лечение от инфекции дома.

31 декабря в клинике сообщали, что у 86-летней артистки нет отрицательной динамики. За день до этого в клинике отмечали, что ее состояние остается стабильно тяжелым.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020