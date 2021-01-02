В больнице рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая была госпитализирована в конце декабря с COVID-19, остается стабильным. Об этом в субботу, 2 января, сообщили ТАСС в клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге.

«Состояние без изменений, ночь прошла спокойно» — уточнил собеседник агентства.

О том, что Фрейндлих госпитализировали в реанимацию с коронавирусом, стало известно 25 декабря. Сообщалось, что 80% легких поражены.

Как оказалось, на протяжении недели она проходила лечение от инфекции дома.

31 декабря в клинике сообщали, что у 86-летней артистки нет отрицательной динамики. За день до этого в клинике отмечали, что ее состояние остается стабильно тяжелым.

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