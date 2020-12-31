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Врачи сообщили об отсутствии отрицательной динамики состояния Фрейндлих

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У госпитализированной с COVID-19 народной артистки СССР Алисы Фрейндлих нет отрицательной динамики. Об этом 31 декабря сообщили в клинической больнице № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России.

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«Состояние стабильное, без отрицательной динамики», — передает ТАСС сообщение представителя учреждения.

В больнице № 122 также проходит лечение и дочь Фрейндлих, актриса театра и кино Варвара Владимирова.

Актрису госпитализировали с COVID-19 в отделение интенсивной терапии 25 декабря. Сообщалось, что 80% легких поражены.

До госпитализации артистка неделю лечилась дома.

По последним данным, состояние Фрейндлих остается тяжелым, но без ухудшений.

По информации Театра им. Г.А. Товстоногова, актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате.

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