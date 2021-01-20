Байден назначил исполняющим обязанности госсекретаря Дэна Смита

Президент США Джо Байден назначил исполняющим обязанности госсекретаря страны директора Института зарубежной службы (FSI) Дэна Смита, сообщает 20 января Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Отмечается, что Смит будет занимать данную должность до тех пор, пока сенат не утвердит кандидатуру советника американского лидера Энтони Блинкена.

При этом агентство пишет, что нет никаких указаний на то, что Блинкен может столкнуться с трудностями при утверждении на пост главы внешнеполитического ведомства США.

Смит имеет высший дипломатический ранг Госдепа и был назначен директором FSI, который занимается обучением американских дипломатов, в 2018 году.

Накануне в комитете по иностранным делам сената США прошли слушания, на которых рассматривалась кандидатура Энтони Блинкена на пост госсекретаря. На заседании дипломат анонсировал стратегию США по ряду вопросов внешней политики.

О том, что Байден намерен назначить на этот пост Блинкена, стало известно 23 ноября.