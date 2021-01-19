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Блинкен анонсировал стратегию США по отношению к Китаю при Байдене

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Соединенные Штаты при президентстве демократа Джо Байдена будут действовать в отношении КНР «с позиции силы», наращивая свое вооружение. Об этом 19 января заявил кандидат на должность госсекретаря Энтони Блинкен на слушаниях в сенате.

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Он подчеркнул, что Китай «без сомнений» представляет наиболее значительный вызов для США, и существует прочная основа для построения двухпартийной политики в отношении Пекина.

«Усиливаются отношения соперничества, сохраняется конкуренция и, конечно же, есть место для сотрудничества, когда это отвечает нашим общим интересам. Считаю, что мы должны проводить по отношению к Китаю политику с позиции силы, а не слабости», — приводит его слова Reuters.

Кроме того, по словам Блинкена, для сдерживания агрессии необходимы инвестиции в американские вооруженные силы.

14 января министерство торговли США признало ряд стран в том числе Китай и Россию, «враждебными иностранными государствами» и ужесточило контроль за сделками в сфере информационных технологий с этими государствами.

На следующий день действующий президент США Дональд Трамп приказал сократить госзакупки из КНР, поскольку опасается, что китайские производители помогают своим военным.

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