В ЕС рассказали о влиянии сертификатов вакцинации на получение Шенгена

Страны Европейского союза пока не рассматривали сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции обязательным условием для выдачи шенгенских виз. Об этом в среду, 20 января, заявил глава представительства ЕС в России посол Маркус Эдерер в ходе онлайн-брифинга.

«Мы пока не можем конкретно сказать, будут ли выдвигаться требования для выдачи шенгенских виз по части вакцинации. Этот вопрос весьма актуален, но его нужно адресовать в первую очередь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где сейчас ведется дискуссия относительно взаимного признания сертификатов о прививках», — сказал он.

Два дня назад заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что введение в Евросоюзе сертификатов вакцинации не должно привести к ущемлению прав лиц, которые по какой-либо причине от вакцинации отказались. По его словам, создание и применение сертификатов вакцинации только предстоит обсудить.

17 января председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 нельзя принимать быстро, однако дебаты о сертификатах полезны. По его словам, резкое введение паспортов вакцинации может вызвать у людей впечатление, что вакцинация является обязательной. Мишель рассказал, что дискуссия о вакцинации пройдет в ходе видеоконференции глав государств и правительств ЕС 21 января.

Ранее, 16 января, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с COVID-19. Однако в организации пока не рекомендуют вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.

При этом в среду, 20 января, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что правительство прорабатывает вопрос выдачи сертификатов вакцинации россиянам сделавшим прививку от коронавируса. Речь идет в том числе о документах, которые будут признаны другими странами.

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