Вашингтон усиливает меры безопасности перед инаугурацией Байдена

Четыре автобуса с Нацгвардией США прибыли в Вашингтон. Город сейчас охраняют 25 тыс. гвардейцев. Столица находится в режиме ЧС перед инаугурацией Байдена, передает телеканал «Известия». Минюст предупредил, что не будет мириться с запрещенными акциями. Каждый, кто нарушит закон, будет «предан правосудию». Уходящий в отставку Дональд Трамп покинет Вашингтон за 4 часа до церемонии. Президент с женой отправятся во Флориду.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.