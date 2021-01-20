Остин назвал поведение России наибольшим военным риском в Европе

Россия и ее нестратегическое ядерное оружие является наибольшим риском в Европе для США. Об этом 19 января, отвечая на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса, заявил кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин.

«В области ответственности Европейского командования ВС США наибольший военный риск — агрессивное поведение России с целью подорвать европейскую безопасность вкупе с ее военной модернизацией, включая инвестиции в крылатые ракеты дальнего радиуса действия, подводный и киберпотенциал, а также разработка и развертывание ее новых, так называемых новаторских ядерных систем и широкий и разнообразный арсенал нестратегического ядерного оружия», — сказал он.

Остин считает, что Вашингтон должен сдерживать Россию, но при этом избегать эскалации и сохранить возможности для расширения сотрудничества, которое могло бы быть представлять взаимный интерес.

Главной целью отношений между двумя странами должна быть защита интересов США как защитой союзников «от военной агрессии», так и укреплением партнеров в «борьбе с запугиванием», в том числе за счет организации «должных последствий за злонамеренные действия». Остин заверил, что будет консультироваться с союзниками по НАТО при любых изменениях в стратегии США в Европе.

«Некоторые потенциальные области большего сотрудничества в области безопасности включают: контроль над стратегическими вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространение оружия массового уничтожения и деконфликтацию в областях, где наши вооруженные силы действуют близко друг к другу», — подчеркнул кандидат на пост главы Пентагона.

Говоря о возможности продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) Остин отметил, что контроль за ядерным вооружением входит в интересы США. По его словам, он успел ознакомиться с российской программой ядерной модернизации, однако на данный момент говорить о каких-либо деталях переговоров он не может. В частности, Остин не может заявить о соответствии конкретных систем вооружений.

Он подчеркнул, что в случае, если его утвердят на пост главы Пентагона, то затребует расширенную информацию по этому вопросу. Остин добавил, что продление договора соответствует интересам Вашингтона.

«Да, я так считаю, и так считает избранный президент (Джо) Байден», — добавил Остин.

В свою очередь, кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен отвечая на вопросы членов комитета, заявил, что США в переговорах с РФ не согласятся на сокращение своей программы ПРО и не представляет себе обстоятельства при которых Вашингтон поступил бы по другому.

Ранее во вторник, отвечая на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса, Остин заявил, что сокращение военного преимущества США перед РФ и КНР представляет серьезнейшую опасность.подчеркнул, что Пентагон должен остановить этот процесс и пообещал, что, будучи главой американского военного ведомства, он не позволит Китаю достичь преимущества в этой области.

В этот же день Остин в случае утверждения своей кандидатуры на посту министра обороны, намерен провести «обзор» присутствия сил США на Ближнем Востоке, в том числе на фоне вызовов со стороны России и Китая.

В конце ноября стало известно, что избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает бывшего главу центрального командования вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Ллойда Остина в качестве одного из кандидатов на пост министра обороны страны.