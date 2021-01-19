Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от COVID-19

Документы для регистрации вакцины от коронавируса направил в Минздрав России Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова, рассказал гендиректор центра Айдар Ишмухаметов.

«Мы направили в Минздрав РФ пакет необходимых документов для регистрации разработанной нами вакцины от коронавирусной инфекции», — цитирует его ТАСС во вторник, 19 января.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что препарат «КовиВак» Центра им. Чумакова будет масштабно использоваться при вакцинации населения с начала апреля.

Центр им. Чумакoва 25 сентября 2020 года пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния вaкцины на добровoльцах.

В октябре в Кирове начались клинические исследования. В испытаниях приняли участие 70 человек в возрасте от 20 до 47 лет.

В центре разработана так называемая цельновирионная вакцина — в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали в центре имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».