Захарова назвала глупостью планы Литвы внести Киркорова в черный список

Россия сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в пропаганде против РФ, причины, по которым в Литве хотят внести российского артиста Филиппа Киркорова в черный список, являются глупостью. Об этом во вторник, 19 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Официальный Вильнюс вновь пытается строить козни в отношении российских артистов, выступления которых с нетерпением ждут многие жители Литвы. <…> На этот раз литовский МИД запустил процедуру внесения в черный список Киркорова и других известных российских исполнителей, творчество которых, по мнению литовской стороны, несет в себе «пропаганду мягкой силы», — отметила Захарова в опубликованном на сайте МИД России заявлении.

«Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан. В целом отмечаем, что репрессивное отношение к артистам стало настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий», — подчеркнула Захарова.

Накануне, 18 января, министерство иностранных дел Литвы передало в понедельник в департамент миграции просьбу внести российского певца Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.

Соответствующее заявление подписал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В документе указывается, что исполнитель во время своих визитов в Крым якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Отмечалось, что в МИД Литвы уже сформирована рабочая группа, которая оценит «правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду».

Шуфутинский в свою очередь назвал обидным заявление главы литовского МИДА о возможности запрета въезда в страну ему и Киркорову.

15 января стало известно, что Литва рассматривает возможность запрещения въезда в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому.